"Динамо" оторвалось от "Шахтера" на три очка

Киевское "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. В первом туре второго круга чемпионата Украины столичная команда сумела обыграть донецкий "Олимпик" - 3:1. "Шахтер" не справился с "Колосом" - 0:0.

Оба гранда столкнулись с проблемой низкого качества поля. Состояние газона сравняло индивидуальное и техническое превосходство лидеров. На первое место вышли физическая подготовка и желание. Это дало соперникам низшего класса дополнительные шансы.

В игре с "Олимпиком" динамовцы пропустили первыми. В поединке из-за повреждения не играл центральный защитник Илья Забарный. Поэтому центр обороны закрывали пара Томаш Кендзера - Денис Попов. Им не хватало сыгранности.

Победить "Динамо" помог вратарь "Олимпика" 18-летний Андрей Чекотун. Он позволил Артему Беседину дважды успешно сыграть на добивании и не выручил в эпизоде ​​с ударом Виталия Буяльского. Подопечные Луческу забили второй мяч за 13 мин. до конца игры. Если бы соперник имел высокую квалификацию и опытного вратаря, киевляне рисковали бы потерей очков.

В первом своем матче после годичной дисквалификации за допинг 24-летний Артем Беседин забил столько, как Владислав Супряга за всю первую часть сезона. Очевидно, главный тренер Мирча Луческу определился с основным нападающим команды во второй части сезона.

Игру "Колос" - "Шахтер" перенесли с субботы на воскресенье из-за погодных условий в Ковалевке. Дончане доминировали, имели игровое и территориальное преимущество, но атакам не хватало остроты. "Шахтер" в нападении играл слишком прогнозируемо. Моментов для взятия ворот почти не было. Нерезультативный матч провел нападающий Жуниор Мораес, 33 года. Для "Шахтера" это проблема, потому что альтернативы ему нет.

Зато Евгений Коноплянка, 31 год, был одним из самых активных на поле. Один раз имел возможность забить.

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру в центре обороны делает ставку на бразильца 20-летнего Витао. В перспективе это может быть удачный ход, но пока взаимопонимания с партнерами ему не хватает.