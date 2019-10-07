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вторник, 08 октября 2019 05:26

Деревянченко проиграл титул Головкину

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В ночь на 6 октября украинский боксер 33-летний Сергей Деревянченко потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 13 победах, 10 нокаутах.

В бою за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе уступил звезде мирового бокса, бывшему номер 1 в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории Геннадию Головкину, 37 лет, из Казахстана, до боя, 39 побед, 35 нокаутов, по одному поражению и ничьей. Судейские оценки 115:112 дважды и 114:113 вызвали дискуссию. Большинство специалистов считают, что Деревянченко заслужил победу.

Поединок начался неудачно для украинского боксера. В первом раунде ему отсчитали нокдаун после не совсем легального удара по затылку. А во втором — Головкин левым боковым глубоко рассек сопернику правую бровь. Кровь текла весь дальнейший бой и ограничивала видимость украинского боксера.

С третьего раунда Деревянченко перехватил инициативу. Действовал агрессивнее, продуманнее, разнообразнее и чаще. Перерабатывал соперника. Головкин "включался" реже, но его удары были акцентированнее. В конце пятого раунда Деревянченко крепко приложился к печени Головкина левым боковым. Тот почувствовал удар. Напряжение росло до конца боя, который периодически переходил в откровенный обмен ударами. Каждый из соперников имел успехи, но украинец был агрессором, инициировал большинство действий и в целом выглядел убедительнее. Головкин с середины боя тяжело дышал, терпел и выдержал темп, заданный Деревянченко, на морально-волевых качествах. В его действиях четко начал сказываться возраст 37,5 лет. А еще после боя команда казаха вспоминала о перенесенной простуде.

Во время послематчевых комментариев Головкина впервые в карьере освистали болельщики.

Выступление Деревянченко встретили овациями. Оба соперники и их команды заявили о готовности к матчу-реваншу. Он был бы логичен ввиду характера поединка. Вопрос — впишется ли это в бизнес-план промоутеров казахстанца. Для них приоритетом является третий бой подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом. Первый бой завершился вничью, а второй по решению большинства судей выиграл "Канело" — прозвище мексиканца.

Сергею Деревянченко этот бой может дать импульс в карьере. Он получил самый большой гонорар — 129,4 млн грн. Головкин 373,2 млн грн. Вскоре Деревянченко может получить третий шанс стать чемпионом мира. В прошлом году он также спорно проиграл бой за тот же вакантный титул IBF американцу Даниэлю Джейкобсу разделенным решением судей.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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