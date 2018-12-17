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вторник, 18 декабря 2018 06:25

Далакян во второй раз защитил титул чемпиона мира по боксу

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15 декабря в Киеве украинский боксер 31-летний Артем Далакян - до боя 17 побед в 17 боях, 12 нокаутов - провел вторую успешную защиту титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 50,8 кг. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде Грегорио Леброна, 36 лет, из Доминиканской Республики - до боя 21 победа, 16 нокаутов, четыре поражения.

Чемпионский поединок состоялся на вертолетной площадке в киевском конгрессно-выставочном комплексе "Парковый".

Бой начался без разведки. Претендент, третий номер рейтинга WBA, работал в основном первым номером, прессинговал, давил на чемпиона. Далакян рассчитывал на контратаки. Одна из них во втором раунде принесла успех - украинец отправил соперника в легкий нокдаун. Следующие раунды были конкурентные, а развязка наступила в пятом раунде. Далакян с самого его начала действовал агрессивно и трижды отправлял соперника в нокдаун. После последнего судья остановил поединок.

Днепровец во второй раз отстоял чемпионский титул. Получил его 24 февраля 2018 года в американском Инглвуде. Тогда победил по очкам американца Брайана Вилория, бывшего чемпиона мира. А 17 июня 2018 года в Киеве украинский боксер впервые защитил свой титул - победил техническим нокаутом в восьмом раунде Сиричая Таена из Таиланда.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
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