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среда, 19 июня 2019 07:30

Далакян в третий раз защитил чемпионский титул

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15 июня украинский чемпион мира 31-летний Артем Далакян, до боя - 18 побед в 18 боях, 13 нокаутов, отстоял титул Всемирной боксерской ассоциации в весе до 50,8 кг. В Киеве на вертолетной площадке в конгрессно-выставочном комплексе "Парковый" он победил техническим нокаутом в 10-м раунде обязательного претендента из Таиланда 27-летнего Саравута Таворнхама - до боя 20 побед, 15 нокаутов, одно поражение.

Бой с начальных раундов имел односторонний характер. Днепрянин преобладал соперника во всех компонентах. Гость проявлял завидную устойчивость, часто шел вперед. Но этого было недостаточно для создания конкуренции чемпиону. Далакян вовремя контратаковал, действовал на опережение и этим разбивал оппонента. В 10-м раунде рефери остановил бой ввиду явного преимущества украинца.

Далакян получил титул WBA 24 февраля 2018 года в американском Инглвуде. Тогда победил по очкам американца Брайана Вилория, бывшего чемпиона мира. С тех пор трижды его защитил - каждый раз на площадке "Парковый" побеждал соперников техническими нокаутами.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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