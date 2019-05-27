Цена медали

Я как раз учился в первом классе, когда новый руководитель СССР Леонид Брежнев начал раздавать медали и ордена направо и налево, начав процесс обесценивания правительственных наград. Тогда их начали получать практически все. Поэтому спортивные награды оставались для меня единственным образцом заслуженной награды.

Я знал тогда, что для получения медали чемпиона СССР по футболу или призера этих соревнований нужно было сыграть не менее половины матчей в чемпионате. Знал и о том, что, чтобы стать "мастером спорта", следовало выполнить очень серьезные нормативы. И даже то, что золотые награды оказались на самом деле вовсе не золотыми, а в лучшем случае позолоченными, не делало для меня спортивные регалии менее почетными.

Именно тогда ввели новые нормативы "комплекса ГТО" ("Готов к труду и обороне"). Посчитав, я увидел, что не "тяну" даже на "серебряный" значок — не говоря уже о "золоте". И уже на первой же школьной линейке увидел, что "золотые" значки раздают всем, кому хотят.

Поэтому нормально воспринимаю тот факт, что медали футбольного чемпионата Украины выдаются сейчас в количестве 40 штук, и клуб волен дать эти медали кому угодно, хоть игроку, хоть водителю, хоть сторожу, хоть собаке сторожа. В конце концов, наверное, любую спортивную медаль можно купить в воскресенье на рынке у метро Нивки. И не только спортивную — государственные награды, которые каждый очередной президент Украины раздает охапками по списку, там тоже продаются.

Думал, что это только у нас так. Но услышал, что украинский футболист Марьян Швед, став игроком команды "Селтик", получил медаль чемпиона Шотландии, не сыграв в том чемпионате ни секунды. Купить и себе такую же, что ли? Недорого выйдет.