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четверг, 30 сентября 2021 05:35

Чемпион по боксу может стать президентом Украины

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Александр Усик может стать следующим президентом Украины. На эту мысль меня натолкнул ряд украинских патриотов, которые еще недавно называли боксера Александра Усика не слишком комплиментарным словами - ватником, сепаратистом и так далее. Теперь эти патриоты радуются по поводу того, что Усик поборол кого-то на боксерском ринге и этим "прославил Украину".

Если так - то боксеру Усику теперь открыта прямая дорога в президентский кабинет. Конечно, не сразу - у нас еще действующий гарант Конституции свой первый срок не добыл. Но в перспективе вариант с Усиком-президентом - вполне реальный. На месте отечественных политтехнологов я бы спешил - вокруг нового чемпиона по боксу до сих пор было тепло и сытно, а теперь и подавно. Потому что кто теперь Усику конкурент? Кого сейчас вся Украина знает как победителя? Кто объединил восток и запад? Кто не вызывает возражений и не имеет антирейтинга? Петр Порошенко и Юлия Тимошенко уже теперь проигрывают Усику. И как только социологи включат его в опрос, боксер обгонит всех, кроме действующего президента. Пока что.

Кого из оппонентов Зеленского хоть сейчас, хоть в ближайшие годы можно поставить рядом с Усиком? Гончаренко с его обвинениями? Лерос с его расследованиями? Киву с его тестостероном? Вакарчука с его голосом? Конкурентов не видно даже на горизонте. Осталось только принять решение.

А дальше все будет только делом техники. Опыт уже есть - чемпион по боксу Виталий Кличко точно был бы нашим президентом в 2014-м, если бы не снял свою кандидатуру. Теперь Усику следует только поменьше говорить и побольше побеждать на ринге. В перерыве между победами можно защитить кандидатскую диссертацию, как это сделали братья Кличко 20 лет тому назад. Тема диссертации "Влияние хука слева на сознание патриотов" на поверхности и буквально просится на бумагу. Сам бы написал такое, но не хочу мешать будущему президенту.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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