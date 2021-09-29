Чемпион по боксу может стать президентом Украины

Александр Усик может стать следующим президентом Украины. На эту мысль меня натолкнул ряд украинских патриотов, которые еще недавно называли боксера Александра Усика не слишком комплиментарным словами - ватником, сепаратистом и так далее. Теперь эти патриоты радуются по поводу того, что Усик поборол кого-то на боксерском ринге и этим "прославил Украину".

Если так - то боксеру Усику теперь открыта прямая дорога в президентский кабинет. Конечно, не сразу - у нас еще действующий гарант Конституции свой первый срок не добыл. Но в перспективе вариант с Усиком-президентом - вполне реальный. На месте отечественных политтехнологов я бы спешил - вокруг нового чемпиона по боксу до сих пор было тепло и сытно, а теперь и подавно. Потому что кто теперь Усику конкурент? Кого сейчас вся Украина знает как победителя? Кто объединил восток и запад? Кто не вызывает возражений и не имеет антирейтинга? Петр Порошенко и Юлия Тимошенко уже теперь проигрывают Усику. И как только социологи включат его в опрос, боксер обгонит всех, кроме действующего президента. Пока что.

Кого из оппонентов Зеленского хоть сейчас, хоть в ближайшие годы можно поставить рядом с Усиком? Гончаренко с его обвинениями? Лерос с его расследованиями? Киву с его тестостероном? Вакарчука с его голосом? Конкурентов не видно даже на горизонте. Осталось только принять решение.

А дальше все будет только делом техники. Опыт уже есть - чемпион по боксу Виталий Кличко точно был бы нашим президентом в 2014-м, если бы не снял свою кандидатуру. Теперь Усику следует только поменьше говорить и побольше побеждать на ринге. В перерыве между победами можно защитить кандидатскую диссертацию, как это сделали братья Кличко 20 лет тому назад. Тема диссертации "Влияние хука слева на сознание патриотов" на поверхности и буквально просится на бумагу. Сам бы написал такое, но не хочу мешать будущему президенту.