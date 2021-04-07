Брынзак вернул словенского тренера

У женской сборной Украины по биатлону сменился тренер. Им стал словенец 53-летний Урош Велепец. Работал с украинками с 2015-го по 2018 год. Его уволили за провал на Олимпийских играх-2018.

Три следующих сезона руководитель украинского биатлона Владимир Брынзак искал другого наставника. Приглашал россиянина Андрея Прокунина. Согласился, чтобы словак Юрай Санитра совмещал должности тренера женщин и мужчин. В олимпийский сезон вернул Велепеца.

Очевидно, словенец откажется от услуг Валентины и Виты Семеренко. Его фаворитки - Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Также будет доверять Дарье Блашко, Анастасии Меркушиной и Ирине Варвинец. Они составят основу сборной следующего сезона.