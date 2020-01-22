"Барселона" назначила временного тренера

"Барселона" сейчас зависит от Лионеля Месси. Сегодня авторитет аргентинца способны перебить только три тренера в мире — Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и Жозе Моуриньо.

Эрнесто Вальверде за время работы с "Барселоной" выиграл только чемпионат Испании. В Лиге чемпионов команда дважды останавливалась в полуфинале, теряя преимущество в три мяча над "Ромой" и "Ливерпулем". Думаю, здесь проблема не только в тренере. В течение многих лет команда играет в одинаковый футбол и зависима от собственных лидеров. В противовес этому "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" — это тренерские команды, где тактическая подготовка имеет очень важное значение.

Среди 20 тренеров, которые могли бы возглавить "Барселону", вряд ли нашлось бы место Кике Сетьену. Скорее, это временное решение. У больших клубов есть такая практика — ждать, когда нужный тренер будет свободным и сможет работать с командой. Здесь возможны сразу несколько вариантов, начиная с тренера "Аякса" Эрика тен Хаага или даже Хосепа Гвардиолы.

Лидерам "Барселоны" — Месси, Бускетсу, Пике, Суаресу — уже за 30 лет. Эти игроки в короткой перспективе еще могут многое дать команде. Но летом, если клуб хочет развиваться, нужны изменения. "Барселона" будет серьезно обновлять команду, а сейчас выжимает максимум из ситуации. Перенимают опыт "Реала" сезона 2015/16, когда команду возглавил Зинедин Зидан. Тогда от мадридцев ничего не ждали, но они выиграли Лигу чемпионов.