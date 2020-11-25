"Барселона" без Месси разгромила "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" домашний матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов - 0:4. Все голы гости забили во втором тайме.

Тренер "Барселоны" Рональд Куман выставил второй состав. Из всех основных игроков в стартовом составе испанцев вышел только вратарь Марк-Андре тер Штеген. Часть ведущих футболистов не могли играть из-за травм, а другие получили передышку. Хорди Альба и Антуан Гризманн вышли на замену.

"Динамо" тоже не могло рассчитывать на всех сильнейших. Вне игры оказались семь футболистов. В частности, капитан команды Сергей Сидорчук и лидер Виктор Цыганков. Оба не успели восстановиться полностью от коронавируса.

Наставник киевлян Мирча Луческу ошибся с составом. В запасе остался форвард Владислав Супряга. Николай Шапаренко формально играл на правом краю полузащиты. Поэтому у "Динамо" нарушилась система игры. Нападающего Беньямина Вербича тянуло в глубину поля. Николай Шапаренко больше играл в центре, чем на фланге. Томаш Кендзера один не справлялся ни в обороне, ни в атаке.

"Барселона" контролировала мяч и играла через короткий пас. "Динамо" пыталось быстро переходить в атаку.

Матч закончился после первого гола. Его на 52-й минуте. забил правый защитник Дест. Одним из самых слабых в "Динамо" стал левый центральный защитник Виталий Миколенко. Второй раз испанский клуб забил после его ошибки.

Счет закономерен. Луческу не мог рассчитывать на всех лучших футболистов и имел ограниченный выбор действий. Из-за паузы на матчи сборных и перенесенного коронавируса физическое состояние игроков было не самым лучшим. Команду Луческу мог спасти только первый гол или фарт, который должен был придать эмоциональные силы. "Динамо" не смогло сдержать соперника в середине поля, поэтому пропущенный гол был вопросом времени. "Барселона" играла полурезервом, без Лионеля Месси, но не почувствовала проблем с получением трех очков.