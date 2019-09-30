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вторник, 01 октября 2019 00:55

Ярмоленко забивает мячи в английской премьер-лиге

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Украинский футболист Андрей Ярмоленко, 29 лет, забил во втором подряд матче чемпионата Англии. Выступает за лондонский "Вест Хэм". Сначала Ярмоленко отличился в домашнем поединке против "Манчестер Юнайтед" (2:0), а затем - в выездной игре с "Брайтоном" (2:2).

- История с текущими успехами Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" и настоящая истерия вокруг него у фанов команды очень напоминают ситуацию с его стартом в немецкой "Боруссии", - говорит журналист 34-летний Дмитрий Литвинов. - Тогда фаны немецкой команды восторженно писали, как им удалось найти суперигрока за относительно малые деньги.

Чем закончилась та ситуация, помнят все. Когда у Ярмоленко, который приехал в Германию со значительным преимуществом в кондициях над партнерами из-за более раннего начала сезона в Украине, исчезло это преимущество, а соперники начали детально изучать его, эйфория закончилась. А после смены тренера и нескольких травм Андрей крепко засел на скамейке запасных, поэтому и переехал в Лондон.

Разница с нынешней ситуацией в том, что сам Андрей играет за команду второй сезон. То есть он обосновался в Лондоне, из-за прошлогодней травмы было достаточно времени, чтобы улучшить знание языка и обжиться на новом месте. И в то же время сделать выводы из ошибок.

В Дортмунде он не был готов после многих лет в статусе иконы "Динамо", что ему надо цепляться за каждый шанс. Теперь четко понимает - места в "основе" никто за прошедшие победы не гарантирует. Да и возраст начинает поджимать, надо играть и брать свое здесь и сейчас.

Ярмоленко немного выпал из поля зрения соперников, которые относятся к нему так, как относились поначалу защитники в Германии. Это играет на руку украинцу. Однако очень быстро ситуация может измениться. Вряд ли Ярмоленко будет забивать с такой регулярностью, как на старте сезона. Однако учитывая полученные уроки и то, что в лондонской команде меньше конкуренция в атаке, чем в Дортмунде, 10 голов в составе "Вест Хэма" за сезон - вполне реальная цель.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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