Альварес может обойти Ломаченко

В ночь на воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе, США, состоялся боксерский поединок между самой большой звездой современного бокса, мексиканцем Саулем Канело Альваресом и трехкратным чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым. Мексиканский средневес поднялся на две категории и жестко нокаутировал обладателя титула Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в 11-м раунде.

- Я устал после шестого раунда, - прокомментировал Ковалев после боя. - Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно (24 августа в Челябинске, Россия, Ковалев победил в тяжелом бою британца Энтони Ярда. - ГПУ).

До этого боя всеми четырьмя чемпионскими титулами в полутяжелом весе обладали боксеры из Российской Федерации - Артур Бетербиев (Всемирный боксерский совет, Международная боксерская федерация), Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация) и Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация). Мексиканец разбавил российскую гегемонию в этом дивизионе. Пока точно не известно, останется он в этом весе или вернется в низший.

Канело стал чемпионом мира в четвертой весовой категории и сегодня одновременно владеет чемпионскими в среднем (до 72,6 кг), суперсреднем (до 76,2 кг) и полутяжелом (до 79,4 кг) весе. В обновленном рейтинге лучших боксеров мира по версии американского журнала "Ринг" Альварес может обойти лидера - украинца Василия Ломаченко. До боя он занимал третье место.