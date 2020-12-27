Звезды "Реала" громко рассорились

Иско потерял доверие в Рамоса. Фото / elbernabeu.com

В лагере мадридского "Реала" случился конфликт между заслуженными ветеранами.

Раздевалка королевского клуба больше не воспринимает Иско. Футболисты "Реала" недовольны самоотдачей 28-летнего испанца, который редко попадает в основу, информирует Diario Gol.

Капитан "бланкос" - Серхио Рамос - вроде открыто наехал на Иско во время тренировки. Именно после этой перепалки звездный хавбек попросил клуб выставить его на трансфер зимой.

Иско еще надеется поехать на Евро-2020, но без игровой практики он не имеет шансов попасть в итоговую заявку. Ранее сообщалось, что в услугах плеймейкера заинтересован наставник "Эвертона" Карло Анчелотти.

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В текущем сезоне воспитанник "Малаги" провел лишь 357 минут, отметившись одним ассистом.