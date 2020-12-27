Звезды "Реала" громко рассорились

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 297
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6174
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 648
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 468
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19161
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 918
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Арсенал" прервал свою серию из 7 матчей без побед
"Арсенал" прервал свою серию из 7 матчей без побед
Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны
Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны
Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде
Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде
"Реал" одержал 5-ю подряд победу в чемпионате Испании
"Реал" одержал 5-ю подряд победу в чемпионате Испании
"Милан" дожал "Лацио" и остался лидером Серии А
"Милан" дожал "Лацио" и остался лидером Серии А
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 477
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19161
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1341
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 378
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
воскресенье, 27 декабря 2020 15:04

Звезды "Реала" громко рассорились

  Комментировать
Звезды &quot;Реала&quot; громко рассорились
Иско потерял доверие в Рамоса. Фото / elbernabeu.com

В лагере мадридского "Реала" случился конфликт между заслуженными ветеранами.

Раздевалка королевского клуба больше не воспринимает Иско. Футболисты "Реала" недовольны самоотдачей 28-летнего испанца, который редко попадает в основу, информирует Diario Gol.

Капитан "бланкос" - Серхио Рамос - вроде открыто наехал на Иско во время тренировки. Именно после этой перепалки звездный хавбек попросил клуб выставить его на трансфер зимой.

Иско еще надеется поехать на Евро-2020, но без игровой практики он не имеет шансов попасть в итоговую заявку. Ранее сообщалось, что в услугах плеймейкера заинтересован наставник "Эвертона" Карло Анчелотти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На лидера "Аталанты" претендуют 3 клуба

В текущем сезоне воспитанник "Малаги" провел лишь 357 минут, отметившись одним ассистом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезды "Реала" громко рассорились». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

"Теория эволюции" была под угрозой из-за формы носа Чарльза Дарвина

Умер автор конфеты Chupa-Chups

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

В цемент православного храма добавляли масло

В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 23382
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12492
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 10206
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 10035
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 6003
Спорт
На лидера "Аталанты" претендуют 3 клуба
На лидера "Аталанты" претендуют 3 клуба Просмотров: 306
Кухаревич уйдет в "Андерлехт" бесплатно
Кухаревич уйдет в "Андерлехт" бесплатно Просмотров: 252
Это был год разочарований – Палкин о Луческу
Это был год разочарований – Палкин о Луческу Просмотров: 423
Коваленко может получать в "Аталанте" вдвое больше Малиновского
Коваленко может получать в "Аталанте" вдвое больше Малиновского Просмотров: 279
Яремчук получил первую красную карточку в Бельгии
Яремчук получил первую красную карточку в Бельгии Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Что мешает Зеленскому проводить реформы
Голосов: 233
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть