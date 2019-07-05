Звездный португалец станет новым партнером Зинченко

Канселу сменит "Ювентус" на "Манчестер Сити" этим летом

Игрок сборной Портуагалии и "Ювентуса" Жоау Канселу станет партнером Александра Зинченко.

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу в ближайшие дни перейдет в "Манчестер Сити", сообщает журналист Дункан Кастлс, близкий к "Ювентуса".

Стороны решили все вопросы и сделка близка к завершению. Туринский клуб готов продать своего игрока, а "горожане" выплатят "старой синьоре" около 60 млн евро.

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Отметим, что в сезоне 2018/19 25-летний португалец провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отметившись одним голом и восемью голевыми передачами. Обычно Канселу играет на правом фланге, но может закрыть и центральную зону.