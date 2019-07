Звездный новичок "Ювентуса" забил в свои ворота

Нидерландский защитник Маттейс где Лигт во втором матче за "Ювентус" отметился голом.

В товарищеском матче "Ювентуса" против "Интера" Маттейс отметился автоголом уже на 10-й мин.

После подачу с углового нидерландский центрбэк случайно переправил мяч в сетку ворот поляка Войцеха Щенсны. Этим ударом где Лигт вывел "Интер" вперед.

Ошибка защитника во втором тайме исправил звездный партнер Криштиану Роналду. Португалец своим голом сравнял счет в матче.

В серии пенальти "Ювентусу" удалось вырвать победу со счетом 4:3. Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон отбил 3 удара.

Someone called de Ligt a Dutch combination of Mustafi and Smalling pic.twitter.com/B0Y9RcCSY6