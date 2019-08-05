Звездный футболист переходит в скромный клуб из-за страшной болезни жены

Раджа Наингголан решил вернуться в свой первый итальянский клуб

Бельгийский хавбек "Интера" Раджа Наингголан прибыл в "Кальяри", чтобы завершить свой трансфер. Фанаты встретили его в аэропорту невероятными овациями.

"Выбрать" Кальяри "было нетрудно. Я имел другие варианты, общался с другими тренерами. Но взвесил все, включая нефутбольные факторы, и решил, что будет правильно вернуться сюда", - сказал Наингголан.

Нефутбольные факторы - болезнь жены. Клаудии диагностировали рак, впереди у нее тяжелая борьба за жизнь, которую женщина хотела бы вести дома - на Сардинии. Поэтому 31-летний хавбек переходит в скромный Кальяри, чтобы быть рядом с любимой

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Раджа уже выступал за "Кальяри" в 2010-2014 годах, после чего поиграл за "Рому" и "Интер".