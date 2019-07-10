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среда, 10 июля 2019 13:27

Звездный футболист "Баварии" приехал в Лондон посмотреть на Свитолину

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Звездный футболист &quot;Баварии&quot; приехал в Лондон посмотреть на Свитолину
За выход в полуфинал Свитолина получит 750 тысяч евро

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая добралась до полуфинала на турнирах серии Большого Шлема. На Уимблдоне украинка преодолела четвертьфинальную стадию, а ее поддержал звездный футболист.

Во вторник, 9 июля, Свитолина в двух сетах выбила представительницу Чехии Каролину Мухова. Об этом пишет "24 Спорт"

После матча радости Свитолиной не было предела. Украинка в своих соцсетях публиковала ряд фото.

Также украинская теннисистка похвасталась фото со звездным футболистом "Баварии" Джошуа Киммихом. Футболист сборной Германии посетил лондонский турнир.

Отметил победу украинки и ее бойфренд французский теннисист Гаэль Монфис. После победы Элины француз включил музыку и начал танцевать от радости.

В полуфинале на Уимблдоне Элина Свитолина поспорит с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не хочу вспоминать о поражениях от Халеп. Это было давно" – Свитолина

В личных встречах Свитолина впереди 4:3. Однако последняя встреча теннисисток завершилась победой Халеп. Также спортсменки ни разу не играли между собой на траве.

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