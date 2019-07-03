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четверг, 04 июля 2019 14:00

Звездный футболист "Барселоны" играл матче Кубка Америки с переломом кисти

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Звездный футболист &quot;Барселоны&quot; играл матче Кубка Америки с переломом кисти
Луис Суарес провел две игры на Копа Америка с сломанною костью руки

32-летний форвард сборной Уругвая Луис Суарес выступал на Кубке Америки, будучи травмированным.

У футболиста "Барселоны" была сломана кость руки. Он провел с переломом два матча - с Чили и Перу.

Суарес получил травму в матче с Японией: он сломал четвертую плюсневой кости левой руки. Ему пришлось играть с фиксатором.

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Сборная Уругвая вылетела в 1/4 финала Копа Америка-2019 от Перу в серии пенальти, а решающий 11-метровый не реализовал именно Суарес.

https://24tv.ua
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Дата
04
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