Звездный форвард проиграл в карты миллиона евро

Николас Бендтнер не смог полностью реализовать все свои таланты в футболе. Фото: Reuters

Экс-форвард "Арсенала" и "Ювентуса" Никлас Бендтнер признался, проиграл в карты огромные деньги.

Звездный датчанин имел страсть к покеру с 19 лет. На сбое хобби футболист не жалел денег

"За свою жизнь я много играл в покер. Я играю в покер с 19 лет. Даже трудно подсчитать, сколько денег я проиграл, и это ориентировочно 7 млн ​​евро.

Азартные игры идут рядом с весельем и неприятностями. Но не могу сказать, что я вообще имел проблемы с игровой зависимостью. Я всегда мог себя контролировать. Однако в прошлом я играл по-серьезному. Однажды ночью в Лондоне ситуация вышла из-под контроля, и все могло завершиться очень плохо. С тех пор я перестал играть на большие деньги. Теперь я играю с друзьями со ставками 12 фунтов", - цитирует датчанина Corriere dello Sport.

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Никлас Бендтнер выступал за лондонский "Арсенал", "Бирмингем Сити", "Сандерленд", "Ювентус", "Вольфсбург", "Ноттингем Форест", "Русенборг" и "Копенгаген" и сборную Дании.