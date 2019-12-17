Звездного украинского теннисиста подозревают в участии в договорных матчах

Олександр Долгополов не виступає вже понад 2 роки через травму. Фото: рейтер

Украинский теннисист Александр Долгополов попал под описание участника договорных матчей.

По данным нимпцького издание "Die Welt", в преступную схему вовлечены 135 игроков, среди которых теннисист топ-30 рейтинга ATP, сообщает "24 канал"

В 2017 году по Долгополов, который из-за травмы до сих пор не играет, уже проводилось расследование. Перед матчем с Тиаго Монтейро на турнире в Уинстон-Сейлеме коэффициент на победу Украинский стал резко расти.

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Александр Долгополов - бывшая первая ракетака Украины. Занимал 13 позицию в мировом теннисном рейтинге. В мая 2018 года Александр получил травму руки. Теннисист перенес несколько операций на кисти. Долгополов не участвовал в турнирах с мая 2018 года.