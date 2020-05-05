Звезда волейбола тренируется на кухне

Звезда сборной Бразилии по волейболу Исаак Сантос во время карантина поддерживает форму дома

Сантос играет со своим золотистым ретривером и тренируется у себя дома во время вспышки коронавирусной болезни в Белу-Оризонти, сообщает "Сегодня"

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

Автор: Reuters

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29-летний Исаак Виана Сантос - серебряный медалист чемпионата мира 2018 года, победитель Кубка мира-2019, двукратный серебряный медалист Мировой лиги, трехкратный чемпион Южной Америки.