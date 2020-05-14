Звезда сборной Англии стал жертвой вооруженного ограбления

Звезда "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алле стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме

24-летний Делле Алле в компании нескольких друзей играл в бильярд. В дом ворвались двое грабителей в масках и с ножами, сообщает The Sun

Преступники ударили Деле Алле и его друга по лицу. Тщательно обыскали дом, который стоит более 2 млн евро. Злоумышленники забрав с собой ценности хозяина дома и его друзей. Точная сумма украденного пока определяется.

Полиция занимается расследование дела. Деле Алле отказался от госпитализации. Его физическое состояние удовлетворительное.

Автор: The Sun(Paul Edwards) Полиция ищет преступников

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Деле Алле выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За это время стал одним из лидеров команды и звезд АПЛ. Провел 25 матчей за сборную Англии.