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вторник, 13 августа 2019 13:45

Звезда "Реала" верит в скорую отставку Зидана

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Звезда &quot;Реала&quot; верит в скорую отставку Зидана
Бэйл верит в скорую отставку Зидана

Гарет Бэйл остается одним из главных нюзмейкеров футбольного мира.

Герой финала Лиги чемпионов в Киеве не собирается покидать "Реал" несмотря отсутствие доверия у главного тренера.

Звездный игрок надеется, что Зинедин Зидан не сможет долго продержаться во главе "сливочных". Валлиец рассчитывает на приход нового тренера, доверять ему больше чем француз. Если же этого не произойдет, то Бэйл искать новую команду уже зимой. Его контракт с Реалом действует до 2022 года.

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Этим летом лидер сборной Уэльса был близок к трансферу в "Цзянсу Сунин", однако в последний момент переход сорвался.

https://football24.ua
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Дата
13
августа

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