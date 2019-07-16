Звезда "Реала" технически оставил в дураках Лунина на тренировке "Реала"

Лунин ничего не смог противодействовать технике звездного Марсело

Голкипер "Реала" Андрей Лунин активно участвует в тренировке команды перед новым сезоном, но что-то пошло не так.

Игроки "галактикос" продолжают предсезонную подготовку в канадском Монреале.

Во время одного из тренировочных матчей случился курьезный эпизод. Защитник мадридцев Марсело оказался с мячом напротив ворот, которые защищал Андрей Лунин. Бразилец эффектно откатил мяч назад, завалив на газон украинском, после чего Марсело сыграл в стенку с партнером и отправил круглого в ворота.

💫¡TOP! Espectacular AMAGO de MARCELO ante LUNIN antes de tirar la PARED y MARCAR. pic.twitter.com/XJmxHFcynI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 июля 2019 г.

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