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вторник, 30 июля 2019 13:00

Звезда "Реала" собирается бойкотировать матчи команды

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Звезда &quot;Реала&quot; собирается бойкотировать матчи команды
Бэйл зол на Флорентино Переса, из-за чего принял решение не участвовать в контрольных матчах "сливочных".

Вингер "Реала" Гарет Бэйл зол на президента клуба Флорентино Переса после срыва перехода в "Цзянсу Сунин".

Бэйл не примет участия в Audi Cup-2019, который пройдет в Мюнхене. Причиной стал срыв трансфера валлийца в "Цзянсу Сунин", сообщает "The Independent".

Вингер был в шаге от переезда в китайскую Суперлигу, но в последний момент "Реал" вышел из переговоров. Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.

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Гарет Бэйл не входит в планы Зинедина Зидана на следующий сезон, но никак не может определиться с новым клубом.

https://football24.ua
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30
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