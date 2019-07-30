Звезда "Реала" собирается бойкотировать матчи команды

Бэйл зол на Флорентино Переса, из-за чего принял решение не участвовать в контрольных матчах "сливочных".

Вингер "Реала" Гарет Бэйл зол на президента клуба Флорентино Переса после срыва перехода в "Цзянсу Сунин".

Бэйл не примет участия в Audi Cup-2019, который пройдет в Мюнхене. Причиной стал срыв трансфера валлийца в "Цзянсу Сунин", сообщает "The Independent".

Вингер был в шаге от переезда в китайскую Суперлигу, но в последний момент "Реал" вышел из переговоров. Трансферное окно в Поднебесной закрывается 31 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае звезде "Реала" готовы платить 1 млн фунтов в неделю

Гарет Бэйл не входит в планы Зинедина Зидана на следующий сезон, но никак не может определиться с новым клубом.