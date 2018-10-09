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вторник, 09 октября 2018 14:15

Звезда "Реала" открыл первую социально-спортивную школу в Украине
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Экс-защитник "Реала", 2-кратный победитель Лиги чемпионов Альваро Арбелоа открыл в Тернополе социально-спортивную школу. В ней будут заниматься дети из социально незащищенных семей: мальчики и девочки в возрасте от 6 до 16 лет с риском маргинального состояния через тяжелые семейные обстоятельства, без средств существования, сироты, полусироты, дети из многодетных семей.

Проект был реализован благодаря Фонду "Реал Мадрид" и ОО "Эпицентр - детям".

Альваро Арбелоа так прокомиентировал это событие:

"Целью Фонда является достижение того, чтобы все дети, независимо от личных обстоятельств или возможностей, научились положительным ценностям командного спорта и, благодаря этому, на равных условиях вошли в общество. Мотивация для роста, повышение самооценки и автономии - в ответственных действиях, создании здоровых привычек, дружбы и солидарности - есть основными ценностями, которые передаются в игре и развлечениях".

Кроме спортивных тренировок, ученики получат возможность углублять школьное образование, изучать иностранные языки и иметь социо-культурные факультативные занятия: посещать музеи, театры, кинотеатры, лекции и экскурсии. В социально-спортивной школе задействована высококвалифицированная команда профессионалов - координаторов, социальных работников, тренеров, учителей, воспитателей, психологов и волонтеров.

По словам вице-президента ОО "Эпицентр - детям" Тараса Гереги, на начальном этапе в школе заниматься 105 детей, но в дальнейшем это количество планируется увеличить до 300.

"В поисках детей - участников проекта, мы посетили каждую семью, пообщалась с родителями, попытались понять проблемы, которые есть в семье. Большинство родителей восприняли наше предложение с энтузиазмом, понимая, что участие в проекте - шанс значительно улучшить жизнь их детей", - сказал он.

Герега обращает внимание на то, что обучение в школе является абсолютно бесплатным. Воспитанники школы также будут обеспечены питанием и спортивным инвентарем.

Торжественное открытие школы завершилось уникальным спортивным матчем. Дети сыграли матч дружбы вместе с известными украинскими и итальянскими футболистами: Эдуардом Цихмейструк, Вячеславом Свидерским, а также ветеранами ФК "Реал Мадрид" Эдвином Конго и Луисом Кабрера.

Первый почетный удар по мячу сделал Альваро Арбелоа.

Экс-футболист "Реала" пользовался бешеной популярностью у детей и взрослых, почти все время раздавая автографы.

Испанец также привлек внимание представительниц прекрасной половины человечества.

Проект обеспечили поддержке Национального Медицинского Университета города Тернополь и Национального Педагогического университета города Тернополь, а также Международной Организации Красный Крест, Областного Спортивный диспансера города Тернополь и специальной помощи Федерации футбола Украины, Тернопольской областной Государственной Администрации и Великогаивськои общины.

Почетным гостем мероприятия был министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Фонд "Реал Мадрид" - это организация, вводит социальную деятельность ФК "Реал Мадрид" во всем мире. На данном этапе работают 900 социально-спротивних проектов, направленных на воспитание, интеграцию и кооперацию для социально защищенных и незащищенных слоев населения, особенно для детей 5-17 лет в сложных социально-экономических условиях. Фонд насчитывает более 450 школ, подобных проекту, который сегодня открывается в Тернополе, в 80 различных странах мира на 5 континентах. Количество бенефициаров деятельности проекта достигает 105000 каждого сезона.

Альваро Арбелоа является чемпионом Испании (2011-12), победителем Лиги Чемпионов УЕФА (2013-14, 2015-16), в составе сборной Испании стал чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

Gazeta.ua
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09
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