Звезда "Реала" может быть переведен в дубль

Гарет Бэйл не входит в планы Зидана на следующий сезон. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" намерен оказывать давление на валлийского вингера Гарета Бэйла, чтобы тот покинул клуб.



В руководстве "сливочных" остались недовольны последним заявлением агента игрока Джонатана Барнетта, который сказал, что его клиент намерен отработать контракт до конца.



В "Реале" рассчитывают, что валлиец будет готов сменить команду в летнее трансферное окно. В "Реале" даже готовы рассмотреть вариант со сдачей игрока в аренду или выплатой ему части компенсации по зарплате, если он будет согласен перейти в другой клуб со снижением оклада.



Если же 29-летний вингер откажется, "Реал" будет готов перевести его в дубль.

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В этом сезоне Гарет Бэйл провел 29 матчей за "Реал", в которых забил 8 голов.