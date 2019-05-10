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пятница, 10 мая 2019 14:00

Звезда "Реала" может быть переведен в дубль

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Звезда &quot;Реала&quot; может быть переведен в дубль
Гарет Бэйл не входит в планы Зидана на следующий сезон. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" намерен оказывать давление на валлийского вингера Гарета Бэйла, чтобы тот покинул клуб.

В руководстве "сливочных" остались недовольны последним заявлением агента игрока Джонатана Барнетта, который сказал, что его клиент намерен отработать контракт до конца.

В "Реале" рассчитывают, что валлиец будет готов сменить команду в летнее трансферное окно. В "Реале" даже готовы рассмотреть вариант со сдачей игрока в аренду или выплатой ему части компенсации по зарплате, если он будет согласен перейти в другой клуб со снижением оклада.

Если же 29-летний вингер откажется, "Реал" будет готов перевести его в дубль.

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В этом сезоне Гарет Бэйл провел 29 матчей за "Реал", в которых забил 8 голов.

https://sport.ua
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