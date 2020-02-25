Звезда "Реала" имеет большие проблемы с полицией Испании

Марсело лишится права управлять автомобилем на долгое время. Фото: рейтер

Защитник "Реала" и сборной Бразилии Марсело поймали за превышением скорости.

Автомобиль Марсело мчался 134 км / ч в месте, где разрешено было только 120. При этом водительское удостоверение 31-летнего бразильца былин уже недействительным, сообщает El Mundo.

Правоохранителей не впечатлила звездность правонарушителя. Против левого защитника "Реала" открыли дело. Теперь Марсело надолго может остаться без возможности управлять автомобилем и заплатит штраф.

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В текущем сезоне Ла Лиги Марсело провел 9 матчей за "Реал", в которых отметился двумя ассистами.