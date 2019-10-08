Звезда "Реала" хочет покинуть клуб из-за конфликта с Зиданом

Гарет Бэйл не удовлетворен тем, что не попал в состав "Реала" на матч Лиги чемпионов. Фото: рейтер

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл недоволен своим положением в "Реале". Валлиец хочет покинуть клуб грядущим летом, утверждает "Чемпионат".

По данным источника, Бэйл был недоволен тем, что он остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2: 2). Валлиец был полностью готов к матчу, но наставник "Реала" Зинедин Зидан не включил его в стартовый состав.

Бэйл считает, что тренерский штаб мадридцев относится к нему несправедливо. Он уже пытался покинуть клуб летом 2019 года, но в итоге остался в "Реале".

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Действующий контракт Бэйла с испанским клубом будет действовать еще три роки.Влитку Бэйл был близок к переходу в один из китайских клубов, но "Реал" отказался отпускать его бесплатно.