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вторник, 30 июля 2019 11:00

Звезда "Ливерпуля" построил школу за четверть миллиона долларов в родной деревне

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Звезда &quot;Ливерпуля&quot; построил школу за четверть миллиона долларов в родной деревне
Мане не забывает собственное происхождение и помогает родному селу

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане регулярно занимается благотворительностью в родной стране.

Мане вложил 240 тысяч фунтов в строительство школы в своей родной деревне в Сенегале, сообщает "liverpoolecho.co.uk".

Ранее в родной деревне Бамбали Мане построил больницу, а также стадион. Помимо этого, нападающий "Ливерпуля" ежемесячно выделает 50 тысяч в качестве финансовой поддержки особо нуждающимся семьям своей родной деревни.

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В "Ливерпуль" Садио Мане перебрался в 2016 году из "Саутгемптона". В прошлом сезоне сенегалец провел за команду Юргена Клоппа 49 матчей, забил 26 мячей и сделал 5 ассистов.

https://sportarena.com
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