Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Пузач с Лобановским в последние годы в "Динамо". Фото Укрінформ

Сегодня, 3 июня, исполнилось бы 80 лет выдающемуся форварду киевского "Динамо", игроку сборной СССР, многолетнему помощнику Валерия Лобановского Анатолию Пузачу.

Анатолий Кириллович начинал играть в футбол в Бердичеве. Оттуда его забрали во львовский СКА, выступавший в украинской зоне группы "Б" - аналог второй лиги. В 1964 году сборная этой лиги повела две встречи с киевским "Динамо" - 1:2 и 2:2. Киевляне запомнили правого крайнего Пузача - резкого форварда с сильным ударом - и пригласили его к себе.

Уже в следующем сезоне Анатолий получил серебряную медаль, а в три последующие - золото чемпионата. В 1968 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Тогда же дебютировал в сборной СССР.

В сентябре 1967-го Пузач забил первый в истории СССР гол в Кубке европейских чемпионов. И не кому-нибудь, а обладателю трофея - шотландскому "Селтику".

На Кубке мира-1970 Пузач вошел в историю. На том первенстве ФИФА разрешила замену по ходу игры. В матче-открытии с Мексикой Анатолий заменил еще одного динамовца - Виктора Серебряникова.

В "Динамо" Пузач играл до 30 лет, пока защитник "Зари" Журавлев не сломал ему несколько костей лица. Тогда же в клуб вернулся в качестве тренера Валерий Лобановский, который, не будучи лично знакомым с Пузачем, предложил Анатолию Кирилловичу стать помощником. В этом качестве Пузач проработал до 1990 года, когда после отъезда метра за границу сам возглавил "Динамо".

К сожалению, игроки воспользовались добротой Пузача и результаты пошли на спад. После проигранного чемпионата-1992 и поражения в Кубке УЕФА от "Андерлехта" - 2:4 и 0:3 - Анатолия Кирилловича освободили. Однако он вернулся в 1997-м вместе с Лобановским и проработал до 2001 года, когда начались проблемы со здоровьем.

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Анатолий Пузач совсем ненадолго пережил Лобановского. Его не стало 19 марта 2006. Пузачу было только 63 года.