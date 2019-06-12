Звезда "Арсенала" оплатит 1 тыс. операций детям со всего мира, которым нужна помощь

Месут Озил и его жена

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил с невестой Амине Гюльше оплатят операции для 1 тыс. нуждающихся детей по всему миру.

Свадьба Озила состоялась в пятницу.

30-летний хавбек вместе с невестой решили отказаться от получения традиционных подарков и попросили гостей сделать пожертвования на благотворительность в фонд, который финансирует детские операции в развивающихся странах.

В 2014-м Озил пожертвовал свои премиальные за ЧМ-2014 – примерно 240 тыс. фунтов – на оплату операций для 23 бразильских детей.

В составе "Арсенала" Озил в этом сезоне провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.