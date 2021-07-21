Журналистка рассказала, как путешествовала с Леоненко

Виктор Леоненко в матче со "Спартаком". Фото: "Спорт-Экспресс"

Журналистка Александра Лобода поделилась мнением об экс-футболисте "Динамо" и телевизионном эксперте Викторе Леоненко.

– С Витей Леоненко мы ездили в Ужгород. Тот момент, когда есть что вспомнить – нечего детям рассказать.

Все знают, что он пиво любит – и в поезде он немного выпил. Очень много рассказывал за жизнь, он это очень любит.

В Ужгороде у него очень много знакомых, нам дали бесплатное жилье за городом в шикарном отеле. У меня был снятый компанией отель, но он сказал: "Нет, все там". Он поехал жить в том отеле, меня не оставил – взял с собой.

Он – добряк. Если его попросить о помощи, он никогда не откажет. Но у него есть фишка – он любит пиво, говорит, что думает. Он своеобразный, – сказала Лобода.

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Виктора Леоненко трижды признавали лучшим футболистом Украины в 1992-94 годах. В историческом матче со "Спартаком" он отметился дублем. Однако Валерий Лобановский ни разу не выпустил его на поле в основном составе.