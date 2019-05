Журналистка получила мячом по голове на матче Лиги Европы

Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Арсеналом" пострадала спортивная журналистка Моника Бенавенте.

В голову журналистки прилетел мяч, когда она вела репортаж со стадиона "Месталья", где проходила игра.

Это случилось во время прямого включения, когда игроки обеих команд разминались.

От удара Моника исчезла из кадра, но позже вернулась в эфир и восприняла ситуацию с юмором. Сообщается, что журналистка не пострадала. На фотографии, которую ее коллега выложил в соцсеть, она улыбается.

This happened about 5 yards from us. I think they were aiming for Keown... pic.twitter.com/c27S4auGdI