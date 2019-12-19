Журналист рассказал, сколько заработают украинские футболисты

Подопечные Романа Санжара могут рассчитывать на 3 млн гривен в месяц. Фото: ФК "Карпаты"

Стало известно, сколько тратят клубы УПЛ на месячную зарплату собственным футболистам. Без учета расходов "Динамо" и "Шахтера". В украинских грандов зарплатные ведомости всегда были больше, чем у других. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на ютуб

Больше всего заработают игроки "Ворсклы" - 10 млн грн в месяц. В "Заре" - 9 млн грн.

"Александрия" и "Десна" имеют по 8 млн, но игроки александрийского клуба получают еще хорошие премиальные за победы. .

Зарплатная ведомость "Мариуполя" - 5 млн грн. В последней команды чемпионата "Карпат" - 3 млн грн.

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После первой части УПЛ лидером является "Шахтер", который опережает "Динамо" на 14 очков. Замигает тройку "Заря". Вторая часть сезона возобновится в конце февраля следующего года.