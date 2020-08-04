Журналист обнародовал заоблачные зарплаты украинских футбольных чиновников

Украинские футбольные чиновники могут похвастаться своими заработками.

Журналист Константин Андриюк опубликовал в фейсбук зарплатные ведомости чиновников, работающих в Украинской ассоциации футбола.

Координатор сборных Украины Мирон Маркевич имеет более 700 тысяч гривен в месяц. Руководитель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка получает более 500 тысяч гривен, а вот глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче немного меньше - 411 тысяч гривен.

Обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов имеют более 100 тысяч ежемесячно.

Автор: Константин Андриюк

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Украинская ассоциация футбола - всеукраинская общественная спортивная организация, основана 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - содействие в развитии и популяризации футбола на Украине. Ассоциация занимается организацией игр чемпионата Украины, организует игры сборной страны, также занимается развитием детско-юношеского футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992.