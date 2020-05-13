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среда, 13 мая 2020 17:05

Жуниор Мораес поедет в Рим уже этим летом

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Жуниор Мораес поедет в Рим уже этим летом
Жуниор Мораес не забил ни одного мяча за сборную Украины. Фот ФК "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес попал в сферу интересов итальянской "Ромы". Итальянцы испытывают дефицит квалифицированных форвардов.

Форвард "джалоросси" Патрик Шик, который на правах аренды выступает за РБ Лейпциг, летом должен стать полноценным игроком немецкого клуба. Никола Калинич, который украинским болельщикам знаком игрой в составе "Днепра", тоже покинет римлян.

Эти обстоятельства заставляют "волков" искать нового нападающего. Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека попросил руководство вернуться к кандидатуре Жуниора Мораеса, с которым португалец уже работал в "Шахтере", сообщает Roma Press.

По информации издания, Фонсека порекомендовал спортивному директору Джанлуке Петраки уже этим летом любой ценой попытаться привезти игрока сборной Украины в итальянскую столицу.

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В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 20 голами и 9 результативными передачами.

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