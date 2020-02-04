Зозуля получил нового тренера

Лукас Алькарас должен спасти "Альбасете" от вылета в Сегунду В. Фото: EFE

Испанский тренер Лукас Алькарас стал новым тренером "Альбасете".

Соглашение с 53-летним наставником рассчитано до конца текущего сезона. Алькарас приступит к работе 5-го февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий тренер команды украинского форварда Романа Зозули Луис Рамис был уволен накануне за плохие результаты. "Альбасете" опустился в зону вылета Сегунды.

Ранее Алькарас работал в различных испанских клубах, греческом Арисе "и возглавлял сборную Алжира.

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"Альбасете" идет на 19-м месте из 22-х команд во втором по силе дивизионе Испании. Следующий матч команда Зозули проведет 9 февраля дома против "Понферрадина".