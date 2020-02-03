Зозуля остался без тренера

У поточному сезоні Роман Зозуля забив тільки 3 м'ячі у 24 матчах за "Альбасете". Фото: з відкритих джерел

"Альбасете" уволил главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.

Команда Романа Зозули благодаря серии неудач опустилась в зону вылета Сегунды. Последней каплей стала поражения от конкурента за выживание "Оьедо". Руководители "Альбасете" решили отправить в отставку главного тренера.

Рамис возглавил команду в июне 2018 года. Перед ним была поставлена ​​задача вывести "Альбасете" в Ла Лигу, но с первой попытки этого сделать не удалось. В прошлом сезоне команда Зозули заняла 4 место в прошлом розыгрыше Сегунды и уступил "Мальорке" в матчах плей-офф.

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После 26 туров второй по силе дивизиона Испании "Альбасете" находится в зоне вылета, набрав 28 очков. Последний раз команда под руководством Рамиса праздновала победу еще в середине ноября.