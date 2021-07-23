Зозуля нашел себе новую команду

Роман Зозуля 5 лет выступает в Испании. Фото: ФК "Альбасете"

Бывший форвард сборной Украины 31-летний Роман Зозуля продолжит свои выступления в Испании.

Клуб из пригорода Мадрида "Алькоркон" близок к соглашению с украинцем, сообщает журналист радио COPE Даниэль Асенхо.

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Сейчас Зозуля - свободный агент. В начале июня Роман попрощался с "Альбасете", в котором выступал с 2017 года. Команда украинца вылетела в Сегуду Б.

"Алькоркон" закончил прошлый сезон Сегунды на 17-м месте, оторвавшись от зоны вылета на два очка.

Роман Зозуля является воспитанником "Динамо", но не смог закрепиться в киевском клубе. Сделал себе имя выступая за "Днепр". С 2016 выступает в Испании. Не смог заиграть в Ла Лиге в составе "Бетиса" после чего начал выступать во втором по силе дивизионе Испании Сегунде.