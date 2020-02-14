"Зозуля - чортов нацист" - в Испании снова оскорбили украинского форварда

Фанаты в Испании оскорбляют Романа Зозулю за его помощь украинской армии. Фото: с отрытых источников

Украинского форварда Романа Зозулю снова оскорбляли фанаты в Испании.

В матче 23-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом" (1: 4) фанаты выполнили хозяев речевку "Зозуля - чертов нацист". Кроме того, фанаты "Осасуны" оскорбляли капитан "Реала" Серхио Рамоса , сообщает" As ".

Руководство Ла Лиги осудило этот инцидент и отправило письменную жалобу в федерацию футбола Испании.

В конце прошлого года матч Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван в перерыве из-за кричалки фанатов хозяев в адрес украинского форварда Романа Зозули, основной тематикой которых стала "Зозуля - нацист". Из-за этого "Альбасете" отказался выходить на второй тайм встречи.

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Роман Зозуля в текущем сезоне провел в составе "Альбасете" 25 матчей, отметившись тремя забитыми голами.