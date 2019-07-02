Зозуля близок к переходу в клуб испанской Примеры

В следующем сезоне Зозуля будет играть в элите испанского футбола

Украинский нападающий Роман Зозуля близок к переходу в "Гранаду", сообщает Marca. Новичок Примеры лидирует в борьбе за украинца.

Контракт Романа с "Альбасете" истек 30 июня, и теперь Зозуля может присоединиться к новому клубу в качестве свободного агента. Ранее форвард заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Отметим, что в услугах Зозули также заинтересовано "Динамо". Из испанских клубов на украинца претендуют "Хетафе", "Вальядолид" и представитель Сегунды "Кадис".

Напомним, что Зозуля прекратил переговоры с "Альбасете" касательно нового контракта. Marca утверждала, что украинский форвард просил у руководства клуба слишком высокую зарплату.

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Состав "Альбасете" украинец пополнил в 2017-м, перейдя на правах свободного агента из "Бетиса". В прошлом розыгрыше Сегунды Роман Зозуля отыграл за испанский клуб 37 поединков — на его счету 11 забитых мячей и 3 ассиста.