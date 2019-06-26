Зозули нет в списке игроков, которые оставляют "Альбасете"

Роман Зозуля удивлен, почему его не вызывают в национальную сборную

Испанский клуб "Альбасете" на официальном сайте привел список игроков, чей контракт завершился и кто точно покидает команду.

Среди таких футболистов не оказалось украинского форварда Романа Зозули, хотя игрок становится свободным агентом и может подписывать контракт с другим клубом. Об этом пишет sport.ua

Ранее сообщалось, что у Зозули есть варианты, в том числе в "Примере" и УПЛ, однако стороны еще сохраняют надежду продолжить отношения.

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Не исключено, что "Альбасете" рассчитывает продлить контракт нападающего и переговоры продолжаются, хотя команда следующий сезон снова проведет в Сегунде.