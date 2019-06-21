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пятница, 21 июня 2019 13:00

Знаменитый испанский форвард завершил карьеру

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Знаменитый испанский форвард завершил карьеру
35 летний Фернандо Торрес решил завершить активные выступления в футболе

35-летний форвард Фернандо Торрес объявит о завершение своей карьеры на пресс-конференции в Токио.

Экс-форвард "Атлетико", "Ливерпуля" и сборной Испании Фернандо Торрес на своей странице в Twitter написал, что принял решение о завершении игровой карьеры. В воскресенье, 23 июня, 35-летний нападающий соберет пресс-конференцию, на которой заявит об этом официально.

"У меня есть кое-что очень важное, что я хотел бы объявить. После 18 увлекательных лет пришло время положить конец моей футбольной карьере. В следующее воскресенье, 23 июня, в 10:00 по местному времени в Японии, у меня будет пресс-конференция в Токио, на которой я объясню все детали. Увидимся там", — написал Торрес в Twitter.

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С 2018 года Фернандо Торрес защищал цвета японского "Саган Тосу". До этого испанец выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Милан" и "Челси". Также за свою карьеру нападающий провел 110 матчей за сборную Испании, в которых записал на свой счет 38 голов. Фернандо Торрес в составе испанской сборной побеждал на двух Чемпионатах Европы — 2008 и 2012 годов, а также выиграл Кубок мира в ЮАР в 2010-м.

https://sportarena.com
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21
июня

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