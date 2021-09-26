Знаменитый английский бомбардир пил 12 бутылок пива днём и добавлял бутылку водки ночью

Ровно неделю тому, 19 сентября, в день лондонского дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом" ушел из жизни Джимми Гривз – форвард обоих клубов, величайший бомбардир всех времен и, одновременно, алкоголик, пропустивший главный матч своей жизни.

Джимми Гривз появился на свет в Лондоне в 1940 году. Из-за Второй мировой войны детство мальчугана выдалось довольно непростым, но после возвращения Англии и всей Европы к мирной жизни Гривз почти сразу же очутился в академии "Челси". Уже в 1957 году, в возрасте 17 лет, Джимми дебютировал за профессионалов, выйдя в составе "синих" на матч против "Тоттенхэма" (1:1). Уже по итогам дебютной игры большинство футбольных изданий Англии положительно высказалось в отношении Гривза. В частности, ежедневная газета тех времен News Chronicle написала, что молодой форвард "показал контроль мяча, уверенность и позиционную силу опытного участника кампании".

"Челси" в те времена славился бесшабашной игрой на атаку. Это позволило форварду Гривзу завершить сезон в статусе лучшего голеадора команды с 22 забитыми мячами в активе в 37 проведенных поединках. Впрочем, Джимми не стал "бабочкой-однодневкой", продолжая радовать поклонников "синих" голами и в следующих сезонах. Это позволило Гривзу к возрасту 20 лет и 290 дней пересечь отметку в 100 забитых мячей за "Челси" - совершенно фантастическая цифра, которая выглядит таковой даже по прошествии вот уже почти шести десятков лет.

Однако сезон-1960/61 стал последним для Джимми Гривза в стане "Челси". Он отличился 41 голом в 40 матчах чемпионата за "синих", после чего справедливо посчитал, что "Челси" тех времен вряд ли может предложить ему что-то более значимое, чем место в середине таблицы чемпионата Англии. По этой причине летом 1961 года Джимми Гривз за 80 тысяч фунтов переехал в Италию, где трехлетний контракт с ним заключил "Милан".

В 20 лет Гривз уже забил 100 мячей. Фото: Reuters

Впрочем, за "россонери" Гривз много не сыграл. У него не сложились отношения с главным тренером команды Нерео Рокко, который был приверженцем строгой дисциплины и всерьез ограничивал личные свободы своих футболистов. Англичанину Гривзу подобное показалось неприемлемым, из-за чего он впал в опалу тренеру. После 14 проведенных матчей и 9 забитых мячей за "Милан" за полгода, Джимми Гривз вернулся в Англию.

Контракт Гривза у "россонери" выкупил "Тоттенхэм", не пожалевший на это дело 99 999 фунтов стерлингов. Столь необычная сумма была обусловлена только тем, чтобы Джимми не стал первым британским футболистом, который бы перешагнул рубеж в 100 тысяч фунтов, выплаченных за его трансфер.

Это позволило Гривзу к возрасту 20 лет и 290 дней пересечь отметку в 100 забитых мячей за "Челси" - совершенно фантастическая цифра

Девять сезонов за "Тоттенхэм" стали лучшим периодом в карьере Джимми Гривза. За это время форвард четырежды (1963, 1964, 1965 и 1969) выигрывал звание лучшего бомбардира чемпионата Англии, причем не стоит забывать, что два раза до этого (1959, 1961) ему удавалось добиваться подобного же признания и в рядах "Челси". В 1963 году Гривз помог "Тоттенхэму" обыграть в финале Кубка обладателей кубков мадридский "Атлетико" со счетом 5:1. В том матче Джимми отличился дублем, позволив "шпорам" завоевать первый европейский трофей в истории английских клубов.

Гривз очень много забивал и за сборную Англии – 44 гола в 57 матчах (6 хет-триков). Но самый важный и престижный матч в истории страны он посмотрел с трибун.

Супербомбардир "Тоттенхэма" начинал домашний Кубок мира-1966 основным нападающим Англии. Он сыграл в трех матчах группы и в последнем из них получил удар по голени от француза Жозефа Боннеля. Чтобы зашить рану, потребовалось 14 швов.

В плей-офф тренер англичан Альф Рамси сделал ставку на заменившего Гривза нападающего "Вест Хэма" Джеффри Херста. В то время замены в футболе еще не ввели, и это означало, что восстановившийся к финалу Гривз на чемпионате мира больше не играл. Доверие тренера к Херсту оправдалось: в финальном матче с Западной Германией Джефф сделал хет-трик.

Память Гривза почтили во время лондонского дерби. Фото: East News

Англия победила 4:2. Посмотрев матч со стороны, Гривз поздравил партнеров и исчез из виду. Еще накануне финала, узнав, что не сыграет, грустный Гривз заранее собрал вещи. Пока новые чемпионы мира праздновали успех, Джимми вместе с семьей улетел в отпуск.

Во время празднований Рамси спросил у капитана англичан Бобби Мурра, куда подевался нападающий. Мур, сосед Гривза по номеру, ответил: "Не поймите неправильно, Альф. Это не протест. Он ушел не из-за вас. Он даже не злится. Он просто разочарован. Джимми задет и не может вынести это. Ему лучше побыть подальше от всей этой суеты".

В марте 1970 года Джимми Гривз покинул "Тоттенхэм", перейдя в "Вест Хэм" как часть трансфера Мартина Питерса. В услугах 30-летнего бомбардира был заинтересован менеджер "Дерби" Брайан Клаф, но Гривз не захотел покидать Лондон, по причине чего и сделал свой выбор в пользу "молотобойцев". Впоследствии Джимми признавался, что пожалел об отказе Клафу. Вероятнее всего, этот тренер помог бы Гривзу возродить карьеру в "Дерби", как это получилось у него с экс-партнером Джимми по "Тоттенхэму" Дейвом Макайем.

В "Вест Хэме" той поры подобралась компания из игроков, которые, так сказать, очень положительно относились к выпивке. Пристрастился к алкоголю и Джимми Гривз. В частности, в январе 1971 года накануне кубкового матча с "Блэкпулом" Гривз вместе с товарищами по команде устроил ночную попойку в одном из баров. Услышав от журналистов накануне, что игра вряд ли состоится из-за замерзшего поля, Джимми с частью футболистов "Вест Хэма" до двух часов ночи просидели в баре, где, как впоследствии выяснилось, Гривз выпил около 12 бутылок пива. Матч против "Блэкпула" все же состоялся, а "Вест Хэм" уступил в нем с разгромным счетом 0:4.

Пока новые чемпионы мира праздновали успех, Джимми вместе с семьей улетел в отпуск

Несмотря на объяснения Гривза, не признавшего своей вины и заявившего, что поражение от "Блэкпула" стало следствием не ночной пьянки "молотобойцев", а недостаточного уровня мастерства некоторых членов команды, боссы "Вест Хэма" не стали церемониться с нарушителями дисциплины. Как следствие – Гривз и еще пару игроков были оштрафованы, а затем и отчислены из клуба.

Целых два года после ухода из "Вест Хэма" Джимми Гривз не поддерживал физическую форму, сильно располнев и не прекращая пагубного пристрастия к алкоголю. Иногда Гривз, как впоследствии признавался он сам, за день мог выпить 20 литров пива, а на ночь поглощал целую бутылку водки, что якобы помогало ему крепче спать. Справляться с алкоголизмом ставало все сложнее, по причине чего в 1975 году Гривз решил попробовать вернуться в футбол.

Сделать это удалось на отнюдь невысоком уровне, но в "Брентвуд Таун", "Челмсфорд Сити" и "Барнете" Джимми был довольно успешен.

Правда, распрощаться с пьянством Гривз так и не смог. Он посещал собрания клуба анонимных алкоголиков, а затем даже ложился в психиатрическую клинику, где надеялся, что ему помогут избавиться от пагубной зависимости.

В 1979 году Гривз окончательно ушел из профессионального футбола, но с игрой не завязал. Джимми принял предложение издания The Sun и на протяжении трех десятилетий вел в нем свою колонку. Также периодически привлекался к работе на телевидении в качестве эксперта и ведущего различных программ.

За свою карьеру профессионального футболиста Джимми Гривз забил 357 голов в Англии и 9 – в Италии. Он по сей день является абсолютно лучшим бомбардиром в истории чемпионата страны, и даже лучшему голеадору Премьер-лиги всех времен Алану Ширеру с его 260 забитыми мячами до показателей Гривза было очень и очень далеко. Больше Джимми в топ-5 европейских чемпионатов за всю историю их проведения забивали только Герд Мюллер (365 мячей), Лионель Месси (437) и Криштиану Роналду - 478.

В мае 2015 года знаменитый голеадор перенес тяжелый инсульт, после которого некоторое время не мог разговаривать. В феврале 2016 года стало известно, что хоть Гривз и сумел восстановиться от инсульта, но он уже никогда не будет способен самостоятельно передвигаться, из-за чего Джимми пользовался инвалидной коляской.

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Вторым бомбардиром "Тоттенхэма" с 166 голами является Гарри Кейн, который еще может побить рекорды умершего Гривза. Летом он мог перебраться в "Манчестер Сити".