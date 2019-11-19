Знаменитого теннисиста нашли мертвым в Москве

Вячеслав Егоров умер на 82 году жизни. Фото: из открытых источников

В Москве умер многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров. Его дочь нашла тело отца минимум через три дня. Егорову был 81 год.

Полиция прибыла на место вместе с медиками вечером в субботу. Специалисты установили, что смерть наступила с 13 до 16 ноября. Тело уже начало разлагаться, сообщает "Обозреватель"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юная боксерка погибла под колесами поезда

Вячеслав Егоров - трехкратный чемпион СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде. В 2012 году попал в список Зала российской теннисной славы.