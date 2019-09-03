Знаменитая украинская спортсменка получила тяжелую травму

Знаменитая украинская велосипедистка Яна Беломоина вынуждена пропустить чемпионат мира по маунтинбайку за тяжелой травмы, которую получила в аварии во время одного из выступлений.
Об этом сообщила сама спортсменка в соцсетях, показав также фотографии травмированной ноги.
"К большому сожалению, не смогу выступить на Чемпионате мира. Два дня назад я травмировала колено во время тяжелой аварии.
Хочу извиниться перед всеми, кто ждал моего выступления", - написала Беломоина в Facebook.
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Яна Беломоина - неоднократная победительница Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине кросскантри. В июле 2019-го она завоевала "серебро" чемпионата Европы в чешском Брно.
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