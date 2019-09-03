Знаменитая украинская спортсменка получила страшную травму

Знаменитая украинская велосипедистка Яна Беломоина вынуждена пропустить чемпионат мира по маунтинбайку за тяжелой травмы, которую получила в аварии во время одного из выступлений.

Об этом сообщила сама спортсменка в соцсетях, показав также фотографии травмированной ноги.

"К большому сожалению, не смогу выступить на чемпионате мира. Два дня назад я травмировала колено во время тяжелой аварии.

Хочу извиниться перед всеми, кто ждал моего выступления ", - написала Беломоина в Facebook.

Автор: facebook Через травму колена Яна Беломоина пропустит чемпионат мира

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Яна Беломоина - неоднократная победительница Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине кросскантри. В июле 2019 она завоевала серебро чемпионата Европы в чешском Брно.