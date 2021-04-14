Злой украинец забил польскому клубу

Русин не знает своего будущего в польском клубе. фото legia.net

Сегодня, 14 апреля, основная команда варшавской "Легии" провела товарищескую игру со своим дублем. В матче голом отметился украинский форвард Назарий Русин.

Тренеры запланировали два тайма поединка — один должен был длиться 40 минут, другой — 30 минут.

Во второй тайме при счете 2:1 в пользу главной команды на поле в составе дубля вышел украинец Назарий Русин. На 45-й минуте он сумел отличится чем принес своей команде ничью, — сообщает официальный сайт клуба.

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На данный момент 22-летний нападающий продолжает выступать за вторую команду варшавского клуба, в связи с санкциями со стороны тренерского штаба. Через неделю должна решится его будущая участь. За основную команду чемпиона Польши игрок, чей контракт принадлежит "Динамо", провел лишь 30 минут в кубке страны.