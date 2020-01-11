Злой меньший брат. Сербия легко победила Россию

Новак Джокович победил Медведева в трех сетах

Две победы в одиночном разряде позволили сборной Сербии по теннису обыграть Россию и стать первым финалистом проводимого в Австралии ATP Cup 2020.

В первом матче полуфинала серб Душан Лайович в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 7:5, 7:6 (1).

Во втором противостоянии вторая ракетка мира Новак Джокович победил Даниила Медведева в трех сетах, что и сделало Сербию финалистом (6:1, 5:7, 6:4).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая "ракетка" мира Джокович помогал собирать картофель в сербском селе

Сербии в финале предстоит встретиться с победителями противостояния Испания — Австралия.