Златан Ибрагимович отметился дублем в МЛС

Ибрагимович продолжает забивать в США. Фото: Sportbox

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дублем принес победу жизни без команде над "Филадельфией Юнион".

На экваторе первой 45-минутки Ибрагимович Выиграй Воздух и головой открыл счет в отчетной встрече, а на 36-й минута шведский форвард успешно реализовал пенальти, установив остаточной счет в матче.

На 76-й минута Филадельфия остается вдесятером после второй желтой карточки Трасти, однако Лос-Анджелес НЕ смог реализовать численное большинство.

К слову, составе Филадельфии на 69-й минута появился экс-хавбек Шахтера "Илсиньо", против ни он, ни его партнеры не спромоглися забитых хотя бы один мяч.

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Златан Ибрагимович выступали в Европе за "Аякс", "Ювентус", "Барселону", Интер, "Милан", "ПСЖ", МЮ ". В прошлом году переехал в США.